Japinha Conde lança clipe no estilo faroeste

CB Correio Braziliense

(crédito: Ederson Lima)

A cantora sertaneja Japinha Conde, lançou o clipe da música, Na cama maltrata, que é faixa-título do álbum lançado no começo do mês com músicas inéditas e grandes sucessos da carreira.

O clipe se passa em um antigo bar de cowboys entre 1850 e 1890, com figurino e referências ao Velho Oeste americano. A ideia da artista era mostrar o poder de uma mulher em uma época em que as mulheres não podiam nem votar ou frequentar bares.



"O clipe veio na hora certa. Toda caracterização ficou linda e trazer essa mensagem de que hoje a mulher sabe seu valor e que ela pode ir e estar com quem quiser me deixaram muito feliz e animada. Estou ansiosa para saber a reação do público ", comentou a artista em material de divulgação.

A música está no álbum homônimo lançado em 9 de julho com 19 faixas e as participações de Xand Avião, Rogerinho e Tierry.

O sucesso da cantora veio durante a pandemia com o hit Romance Desapegado, que ultrapassou 257 milhões de views. Entrou na 2° posição no top 100 do YouTube Brasil e ficou entre as 50 virais do mundo, além de estar entre as cinco mais tocadas nas rádios nacionais.

A repercussão abriu as portas para parcerias com grandes nomes da música, entre eles, Maiara e Maraisa, com quem gravou Vou fácil e Você não vale de Felipe Araújo.

Confira o clipe: