Live de Xand Avião conta com participação da ex-BBB Juliette - (crédito: Mário Andrade – Maflicks/Divulgação)

Xand Avião e Carvalheira comandam, neste sábado (26/6), uma live especial que homenageará e celebrará as festividades de São João. Como comemoração da data celebrativa, o show virtual Xand Avião e Carvalheira na Fogueira será transmitido no canal oficial do cantor no YouTube, a partir das 20h.

Além dos anfitriões da noite, participarão da live as atrações musicais DJ Ivis, Nattan e Tato, vocalista do grupo Falamansa. A ex-BBB Juliette também confirmou, por meio das redes sociais, presença no evento on-line.

O show virtual promete misturar o forró clássico das décadas passadas, as típicas quadrilhas de São João e o brega atual. Esta será a segunda edição consecutiva do show Xand Avião e Carvalheira na Fogueira, que também foi realizado via YouTube em 2020.

Serviço

Xand Avião e Carvalheira na Fogueira

Via YouTube. 26 de junho, às 20h.