Caravana de São João percorrerá 26 regiões administrativas do DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Facebook ADCR/Reprodução)

A edição de 2021 do projeto Caravana de São João; O melhor forró itinerante do DF foi lançada em 12 de julho, a partir da parceria entre a Associação dos Defensores das Culturas Regionais (ADCR) e a Secretaria de Estado e Economia Criativa (Secec). Nesta edição, o projeto promete percorrer 26 cidades do DF até 16 de agosto.

Com 75 apresentações em 35 dias de evento, a Caravana de São João conta com um caminhão palco que terá como trajeto as principais avenidas das Regiões Administrativas. Além dos tradicionais grupos de forró, o projeto terá a presença de bandas, duplas sertanejas, e ao todo serão contratadas 68 atrações diferentes. Essa ação distribuirá renda para pelo menos 250 artistas, entre músicos, cantores, percussionistas e mais profissionais atuantes na área.

A estreia da Caravana de São João 2021 foi no Núcleo Bandeirante e o espetáculo ficou por conta da cantora Carliane Alves. Até o momento, o projeto passou por Candangolândia, pela Cidade do Automóvel, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Ceilândia Sul, Taguatinga Sul, Samambaia e Brazlândia.

Em 2020, a Caravana de São João ocorreu entre 24 de julho e 22 de agosto e contou com 61 atrações.