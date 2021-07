Rick Aiello, ator de 'Faça a coisa certa', morre aos 65 anos

VO Victória Olímpio

O ator Rick Aiello, conhecido por participar do filme Faça a coisa certa, morreu aos 65 anos, após longa batalha contra um câncer no pâncreas. O falecimento foi confirmado pela mãe do artista, que informou ao TMZ que ele morreu na segunda-feira (26/7), na cidade de Warnick, em Nova Jersey.

Em 1984, o artista começou a carreira no filme Silent madness, e também participou de séries como The Sopranos, Law & order e Ugly Betty. Em 2016, Rick participou do último longa, Nobody's perfect.

Rick era filho de Danny Aiello, que morreu em 2019 após complicações de uma infecção. O ator deixa a esposa, Arlene Anne Urichich, e dois filhos.