Ator e diretor francês Jean-François Stévenin morre aos 77 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Eric Feferberg / AFP)

Jean-François Stévenin, ator e diretor francês, morreu, aos 77 anos. De acordo com a agência France Presse, a causa da morte não foi divulgada, mas o filho do artista, Sagamore Stévenin, revelou que ele faleceu nesta terça-feira (27/7), no Neuilly Hospital, após lutar bastante.

Além de se tornar diretor e um popular ator do cinema francês, Stévenin iniciou a carreira trabalhando para alguns cineastas como Jacques Rivette e François Truffaut. Ele dirigiu alguns filmes considerados cult, como Passe montagne, Doubles messieurs e Mischka.

O sucesso de Stévenin como ator também se deu após participações em alguns filmes como Na idade da inocência, de François Truffaut, Um quarto na cidade, de Jacques Demy, e O pacto dos lobos, de Christophe Gans.