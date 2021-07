Comediante brasiliense Welder Rodrigues participa do Saia justa desta quarta

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)

O comediante Welder Rodrigues, do Melhores do mundo, é um dos convidados do Saia justa desta quarta-feira (28/7). No programa, exibido às 22h30 no GNT, ele vai debater sobre alguns temas com as apresentadoras Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Mônica Martelli.

Um dos temas abordados será a sinceridade. Welder revelará que, ás vezes, passa do ponto e quando percebe já disse o que pensa. Ele também conversa com as quatro sobre escolhas profissionais, talento e as maiores mentiras que costumam contar.

Além de Welder, o programa contará com a participação de Caio Braz. O jornalista é uma espécie de colunista do programa nas Olimpíadas de Tóquio. Nesta edição, ele fala sobre a força das mulheres nos jogos.