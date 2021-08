Ashley Judd volta a andar após acidente sofrido em fevereiro

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @ashley_judd / Reprodução)

A atriz Ashley Judd compartilhou um momento de superação com os seguidores dela no Instagram. Na noite deste domingo (1º/8) ela postou vídeos e fotos mostrando que voltou a andar depois de passar por várias cirurgias no pé e na perna por conta de um acidente sofrido em fevereiro, no Congo. Na ocasião, Ashley chegou a ficar 55 horas perdida na floresta. Ela quebrou a perna em 4 lugares e teve lesões nos nervos do pé.

Na postagem, ela comemorou que voltou a andar depois de cinco meses e três semanas da melhor forma: no Swiss National Park. "Minha perna e meu pé funcionaram lindamente. Subi a colina em superfícies irregulares por uma hora com confiança e desci com cuidado e facilidade", contou, orgulhosa.

A aventura não parou aí. No dia seguinte, Ashley subiu um pico em Ticino, "trabalhando duro e sentindo quanta resistência ainda tenho para reconstruir. Esta é a estrada que temos pela frente. Mas estou à altura das tarefas diárias, pois até carrego lenha para a nossa cabana nos Alpes!"

Ashley aproveitou para agradecer aos médicos e familiares que a apoiaram e disse que sabe que a perna dela nunca mais será a mesma. "É uma nova perna. E eu a amo. Somos amigas. Percorremos um longo caminho e temos uma vida fabulosa pela frente. De uma cirurgia de oito horas a fisioterapia extenuante, fui amada, compreendida e ajudada na minha cura. Veja o último vídeo para comparação, foi onde eu estava há apenas dois meses (sempre tentando estar na natureza) quando mal conseguia andar! Muitos de vocês têm orado por mim e me enviado mensagens. Obrigada. Eu senti vocês. Fui especialmente abraçada por minha família e meu parceiro. Que a paz esteja com vocês", finalizou.