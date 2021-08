Projeto leva espetáculos de mamulengos para estudantes da rede pública

CB Correio Braziliense

(crédito: Davi Mello)

Com mais de 30 anos dentro dessa tradição, o bonequeiro Chico Simões e seu grupo Mamulengo Presepada fazem, durante o mês de agosto, a 2ª edição do projeto O Mamulengo na Educação Patrimonial. Adaptado ao formato virtual, o projeto apresentará aulas-espetáculo gravadas e realizará videoconferências com estudantes de escolas públicas de Taguatinga e do Guará. As ações irão integrar as aulas regulares que ainda seguem online, devido à pandemia.

Além das escolas, a iniciativa terá edição especial na próxima terça, dia 10 de agosto, junto ao público que possui deficiências visuais da Biblioteca Braille Dorina Nowill de Taguatinga. A própria biblioteca repassará ao público frequentador a gravação da aula-espetáculo e o link de transmissão da videoconferência, que iniciará às 10h. O diálogo é aberto a outros interessados. Para participar é necessário solicitar o link pelo email: camaleaocultural@gmail.com.

Nas escolas, a programação ocorre entre 9 e 23 de agosto. Os estudantes de cada unidade terão acesso às aulas-espetáculo gravadas dentro do planejamento pedagógico determinado pela própria escola. Posteriormente, também participarão de bate-papos via videoconferência, que contarão com a presença do bonequeiro Chico Simões e dos músicos Daniel Carvalho (rabeca e voz), Layza Cristiane (ganzá e voz) e Pedro Tupã (pandeiro). As aulas-espetáculo gravadas e com audiodescrição também estão disponíveis on-line para o público em geral, com acesso livre no site do Mamulengo Presepada.

O Mamulengo na Educação Patrimonial

9 a 23 de agosto, com acesso livre do público pelo site www.mamulengopresepada.com.br