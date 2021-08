Nomes de dois finalistas de 'Ilha Record' vazaram, aponta site

VO Victória Olímpio

(crédito: Record/Divulgação)

O reality show Ilha Record mal começou, mas algumas informações sobre a final já teriam vazado. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, foram divulgados dois participantes finalistas da edição, que já foi quase toda gravada em Paraty, Rio de Janeiro.

Segundo ela, Pyong Lee, ex-participante do Big Brother Brasil, e Any Borges, do De férias com ex, disputarão o prêmio de R$ 500 mil na final, que será ao vivo. Segundo a colunista, os dois devem abrir baús e o participante que fizer mais pontos em uma espécie de caça ao tesouro irá levar o tão esperado prêmio.

Mas as premiações não param por aí. Um participante escolhido como preferido do público também poderá levar R$ 250 mil. Alguns outros prêmios também serão distribuídos ao longo da temporada do programa, que está sendo apresentado por Sabrina Sato.

O programa começou no final do mês passado e conta com 13 celebridades, que participam de uma espécie de caça ao tesouro, com direito a mapa e pistas falsas. Os participantes foram divididos nas equipes Esmeralda e Rubi. Eles têm que conseguir partes do mapa a partir de provas que misturam aventura, inteligência, capacidade física e trabalho em equipe.