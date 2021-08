Influenciador Hayes Grier é acusado de agressão, roubo e conspiração

VO Victória Olímpio

O influenciador Hayes Grier foi preso suspeito de agressão, roubo e conspiração. De acordo com o site TMZ, a vítima, identificada pela polícia como William Makolf, teve dano no cérebro. O influenciador teria espancado o homem, além de roubar o telefone que foi avaliado em US$ 1,2 mil, cerca de R$ 6,216.

O caso ocorreu na Carolina do Norte, mas a polícia foi à casa de Hayes, na Califórnia, para cumprir mandado de prisão. O juiz revelou que encontrou provas suficientes para prender o influenciador. O crime teria ocorrido na semana passada.

A agressão, definida pelos policiais como violentamente forte, não teve causa explicada. Além de danos no cérebro, o homem teve fratura no osso ocular, costelas machucadas, sangramento na parte de trás da cabeça e perda de audição.

Após pagamento de fiança, Hayes foi liberado, mas a polícia ainda está apurando a participação no crime de um homem chamado Luke Foushee.