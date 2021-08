Filme 'Venom: Tempo de carnificina' ganha trailer mais violento

CB Correio Braziliense

O longa aposta em uma relação cômica entre Venom e Ed Brock - (crédito: Sony Pictures/Divulgação)

A estreia do segundo filme do vilão Venom se aproxima. Agora, o filme ganhou mais um trailer com detalhes da trama e uma melhor apresentação do vilão Carnificina, interpretado pelo indicado ao Oscar Woody Harrelson. O longa Venom: Tempo de carnificina chega aos cinemas no dia 24 de setembro.

Este é o segundo filme solo de Venom e conta novamente com ator Tom Hardy no papel principal. Após a história de origem ser apresentada na primeira produção, Ed Brock precisa se adaptar à vida com o simbionte carnívoro Venom. Mais uma vez, ele vai enfrentar um monstro mais mortal do que ele próprio.

Venom é muito popular nos quadrinhos e tem origem atrelada às histórias do Homem-Aranha. Foi apenas recentemente que ele recebeu a alcunha de Agente Venom e começou a agir como um anti-herói em histórias solo, como mostrado nos filmes. Com a criação de um multiverso da Marvel há uma expectativa por parte dos fãs da possibilidade de um embate Venom, de Tom Hardy, e Homem-Aranha, de Tom Holland, mas ainda não há nada nem próximo de confirmado para um encontro dos dois personagens.

O vilão do novo filme também é um simbionte popular nos quadrinhos. Carnificina é um antagonista clássico do Homem-Aranha e um dos mais sanguinários vilões da Marvel nas HQs. Ele é resultado do encontro de uma variante de simbiose vermelha, criada na terra, com o criminoso, psicopata e traumatizado Cletus Kassady. O personagem é conhecido por ter uma filosofia própria para escolher suas vítimas e um senso de humor afinado.

Assista ao trailer de Venom: Tempo de carnificina