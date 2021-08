Campeã olímpica Rebeca Andrade participa do Saia justa desta quarta

VO Victória Olímpio

A ginasta Rebeca Andrade, campeã olímpica, é a entrevistada do Saia justa desta quarta-feira (4/8). No programa, exibido às 22h30 no GNT, ela irá debater sobre alguns temas como saúde mental, superação e coragem com o jornalista Caio Braz.

Ele está em Tóquio com o intuito de registrar as Olimpíadas para além dos resultados: focando na diversidade e comportamento. Nos stories do Instagram, Caio não poupou elogios a atleta: "Sem comentários. Além dela ser super inteligente, muito simpática, ela é muito serena.

Rebeca Andrade e Caio Braz (foto: Divulgação)

"Sabe muito de tudo que está acontecendo na vida dela, ela fala super bem e é super legal conversar com ela. Que delícia de menina. Representação incrível dessa jovem brasileira, que vem da periferia, é uma mulher preta e que está conquistando todo mundo pelo talento, pela simpatia, pela eloquência, por tudo. Incrível", finalizou.

Com 22 anos de idade, Rebeca encerrou sua participação em Tóquio com uma medalha de prata na final individual geral e o ouro no salto. Ela foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica na ginástica artística.