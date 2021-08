Manu Cavalaro, Franco Lorenzo e Brazú Quintê lançam novo álbum

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook)

Chega às plataformas digitais em 13 de agosto o álbum Canções para iluminar o mundo, uma parceria entre a cantora Manu Cavalaro, o baixista Franco Lorenzo e grupo Brazú Quintê. A ideia do disco nasceu a partir da série de lives que Cavalaro fazia ao lado de Lorezon, pelo Facebook, antes mesmo da pandemia. O intuito era mostrar ao público canções consagradas e inéditas, que tinham mensagens de paz e amor.

Entre as 11 faixas presentes do álbum, há canções autorais de Manu, Franco e de integrantes do Brazú Quintê e músicas de nomes consagrados da música brasileira como Antes que seja tarde, de Ivan Lins, e A vida que a gente leva, de Fátima Guedes.

Além da voz de Cavalaro e o baixo acústico de Lorenzon, o som também tem a colaboração dos integrantes com Fábio Leal (arranjos, guitarra e violão), Mariana Rodrigues (piano), Ariane Rodrigues (flautas), Letícia Andrade (violino) e Thiago Faria (cello).

Também pianista e educadora vocal, Manu é formada em canto MPB/Jazz pelo Conservatório de Tatuí, em São Paulo. Atuou com músicos como Paulo Braga, Filó Machado, Itiberê Zwarg e Renato Braz. Participou dos discos São Benedito do Grupo Mente Clara, Joia crioula, de Marcos Alma, Carvão, de Rodrigo Digão Braz, Um respiro, de Gustavo Bombonato e o Rio e a lua, do compositor paulistano Tiê Alves.

Formado no mesmo conservatório que Manu, Lorenzon atuou, como contrabaixista, com nomes importantes do cenário brasileiro e internacional como Toshiko Esaki (Japão), Toninho Horta, Heraldo do Monte, Itiberê Zwarg, Thadeu Romano, John Berman (EUA), Michel Leme, André Marques.

