Sasha afirma que não pensa em filhos atualmente: 'Tudo tem seu tempo certo'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram )

Nesta última quarta-feira (04/08), Sasha Meneghel abriu uma caixa de perguntas do Instagram, interagindo com os fãs ao dar as respostas. Uma delas questionava se a jovem já pensava em ter filhos com o marido: "Já estão fazendo baby?", perguntou um internauta.



Logo a filha de Xuxa respondeu que não, pois estão esperando o tempo certo. "Ainda não galera. Queremos filhos sim! Mas tudo tem seu tempo certo", disse Sasha. Vale lembrar que ela se casou recentemente com João Figueiredo, aproveitando a lua de mel viajando pela Europa.

Um outro usuário a perguntou se ela cortaria o cabelo curto, sendo respondido em seguida: "Com certeza. Inclusive, estou louca para fazer alguma coisa diferente no cabelo", revelou, afirmando também que seu esporte favorito é o vôlei, ao ser perguntado por um fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

O ato Luciano Szafir compartilhou uma homenagem para a filha, na última semana de julho. Ela comemorou seus 23 anos e ganhou muitos elogios do pai que recentemente lutou pela vida após ser reinfectado pelo vírus que causa a Covid-19, ficando entre a vida e a morte.