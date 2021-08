Viih Tube estrela clipe da dupla brasiliense Henrique e Ruan

NG Naum Giló*

Na manhã desta sexta-feira (6/08), chega às plataformas digitais o novo lançamento da dupla brasiliense Henrique e Ruan, Segundo round, a partir das 11h. Ao mesmo tempo, também será divulgado o clipe da música, no qual a ex-BBB Viih Tube estrela junto ao namorado, Bruno Magri.

A canção, composição de Henrique Holi, segunda voz da dupla, mistura sertanejo e trap, formando o que poderia ser chamado de “trapnejo”. Com arranjo e produção também assinados por Henrique, a canção fala de um rapaz que, ao acordar de manhã depois de uma noite de bebedeira e relações com uma quase desconhecida, decide chamá-la para um “segundo round”. “Vem, vou te mostrar que uma noite é pouco/ Vem, de zero a cem coração vai ao topo/ Vou te levar pra ver o céu de babilônia”, diz o refrão.

Clipe

No mesmo horário que a música chega às plataformas, o clipe também é liberado para o público no YouTube. Estrelado pelo casal de influencers Viih Tube e Bruno Magri, o vídeo é produzido por Bruno Fioravanti, brasiliense que tem destaque nacional pela sua cartela de clientes, que inclui nomes como Zezé di Camargo & Luciano, Ivete Sangalo, Nego do Borel, Jota Quest e Capital Inicial.

“Viih e Bruno foram mostrados para nós pelo Fioravanti. Gostamos da energia do casal e concordamos que ficariam bem no clipe de Segundo round”, lembra Ruan, que também conta que o vídeo foi gravado antes do início da edição do BBB da qual Viih Tube participou.

Carreira

Na estrada há 20 anos, Henrique e Ruan são velhos conhecidos no cenário sertanejo da capital. A carreira começou ainda na adolescência, quando moravam no estado natal, em Minas Gerais.

Moradores de Brasília desde 2006, eles afirmam que a cidade é o “principal campo de ação” da dupla. Eles já fizeram apresentações para mais de três mil pessoas em casas de show do DF. Em 2019, lançaram o DVD Playlist acústico Henrique e Ruan, gravado sobre as águas do lago Paranoá.

O talento para a música sertaneja pode ser considerado uma herança genética para Ruan, cujo pai, Franco, é compositor de Telefone mudo, hino do sertanejo que estourou com o Trio Parada Dura, em 1983. A faixa foi a mais tocada em shows no Centro-oeste em 2020, demonstrando o sucesso longevo da canção. Franco e Trio Parada Dura subiram ao palco, em 2017, para cantar o hit junto à dupla, na gravação do DVD Se beber eu choro.

Sertanejo em Brasília

Embora afirme ter um carinho enorme pelos fãs brasilienses, Ruan lamenta a situação atual do gênero na capital. Segundo ele, vem diminuindo o número de casas de shows voltadas para o sertanejo desde antes da pandemia. “Brasília está limitada, é como uma bolha. Fazendo uma comparação, Goiânia exporta músicas e talentos para todo o Brasil, Brasília não”, analisa o cantor.

Lançamento

Para o lançamento do clipe, a dupla vai fazer dois shows durante este final de semana. Nesta sexta-feria (6/08), Henrique e Ruan vão tocar no Garden Bar, em Sobradinho, a partir das 19h. No sábado (7/08), o lançamento de Segundo round vai ser celebrado no Noah Garden, na comercial da 408, na Asa Sul.

Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel