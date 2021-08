EmCasaComSesc tem show de Camilo Carrara

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook)

Nesta terça-feira (10/08), o #EmCasaComSesc convida Camilo Carrara com o show Microcosmo SP. A transmissão será às 19h, diretamente do o Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, sem público local, pelo Instagram e pelo canal do Sesc São Paulo no YouTube.

O trabalho é formado por composições autorais que retratam o universo musical do artista, marcado pelas andanças por salas de concertos, serestas, rodas de samba e choro, bares de jazz, baladas eletrônicas e forrós, entre outras paisagens sonoras da cidade. Além da variedade de linguagem das composições, apresenta o violão em algumas de suas múltiplas possibilidades: com os diferentes timbres das cordas de nylon e aço, como instrumento solista ou acompanhante, com efeitos eletrônicos ou como instrumento de percussão.

Camilo Carrara é violonista, multi-instrumentista, arranjador, compositor, professor, consultor de sound branding e tecnologia musical, diretor e produtor musical. A apresentação desta terça-feira, ele será acompanhado pelos músicos Luca Raele (clarinete e piano), Nath Calan (bateria, percussão e vibrafone) e Tiago Sormani (flauta, sax e teclado).

#EmCasaComSesc com Camilo Carrara

Terça-feira (10/08), pelo Instagram e pelo YouTube. Gratuito