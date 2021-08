Kyra Gracie sobre dificuldades durante amamentação: ''Pensei em desistir''

AO Amanda Oliveira

(crédito: Instagram @kyragracie / Reprodução)

No mês dedicado à promoção do aleitamento materno (o Agosto Dourado), Kyra Gracie, atleta de jiu-jitsu, compartilhou, com seus seguidores nas redes sociais, as dificuldades vividas durante a amamentação de seu terceiro filho com o ator Malvino Salvador.

Kyra, conhecida por compartilhar momentos da maternidade real, afirmou nesta segunda-feira (9/8), que, durante as três gestações, encontrou alguns obstáculos ao tentar amamentar seus bebês.

“Cada vez que os meus filhos queriam mamar, meu coração acelerava ao pensar na dor que viria. Muitas vezes pensei em desistir da amamentação. Tentei de tudo, coloquei casca de mamão, repolho gelado, óleos essenciais, fiz laser, compressa com água quente, drenagem”, revelou na publicação.

Segundo ela, os problemas se tornaram maiores com o caçula Rayan, de 8 meses, que foi internado, recentemente, com bronquiolite. “No meu terceiro filho foi mais difícil. Tive entupimento de ducto e é uma dor quase que insuportável”.

Além de contar parte do processo, ela ainda deixou uma mensagem: “Eu não questionaria quem não conseguiu seguir com a amamentação. É uma experiência única e diferente para cada mãe e está tudo bem”.