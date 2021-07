Rayan, filho de Malvino Salvador e Kyra Gracie, é internado no Rio de Janeiro

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Rayan, de 7 meses, filho de Malvino Salvador e Kyra Gracie, foi internado nesta segunda-feira (5/7) com bronquiolite, doença que ataca o sistema respiratório. O bebê está em um Centro de Terapia Intensiva (CTI), no Rio de Janeiro.



Nas redes sociais, a mãe postou uma foto em que aparece segurando o pequeno no colo, mostrando a pulseirinha de identificação do hospital. "Rayan piorou nesta madrugada e tivemos que internar no CTI", escreveu a lutadora, que continuou: "Foi diagnosticado com bronquiolite, mas está sendo muito bem cuidado por aqui", afirmou Kyra.



Kyra Gracie posta foto nas redes sociais e comenta estado do filho (foto: Kyra Gracie/Instagram/Reprodução)

A bronquiolite é causada por vírus que acomete os bronquíolos. O principal é o vírus sincicial respiratório, conhecido pela sigla VSR, que é mais presente quando a temperatura cai. Uma das mais afetadas pela doença são crianças abaixo de 2 anos, tendo maior risco de desenvolver bronquiolite pela falta de imunidade contra os vírus.