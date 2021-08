Morre Tarsício Meira, um dos maiores atores da TV brasileira, aos 85 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/ Reprodução)

Morreu nesta quinta-feira (12/8), o ator Tarsício Meira, aos 85 anos de idade. Ele foi internado com a esposa, Glória Menezes, após ser diagnosticado com covid-19, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em boletim divulgado quarta-feira (11/8), o registro era de agravamento no quadro de Tarcísio.

De acordo com a unidade hospitalar, além de ter ficado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em ventilação mecânica, ele também precisou passar por diálise contínua. O procedimento de hemodiálise é comum em casos graves de internação por covid-19.

Sobre Glória, que está internada no mesmo hospital, o informe do hospital traz boas notícias. "A senhora Glória está se recuperando bem, em apartamento, e em desmame de oxigênio nasal", diz o boletim. A atriz não precisou de internação na UTI, ao contrário do marido que, logo após dar entrada no hospital, foi transferido para a área que cuida de doenças mais delicadas.

Carreira

Tarcísio iniciou a carreira no final dos anos 1950, no teatro com peças, como Chá e simpatia e Quando as paredes falam. Em 1961, ele contracenou com Glória Menezes pela primeira vez. No ano seguinte, eles se casaram. Após três anos, ele entrou para a TV Globo, emissora em que fez sucesso e marcou a história da dramaturgia.

Alguns dos principais trabalhos na emissora foram Irmãos coragem (1970), Cavalo de aço (1973), O semideus (1973), Guerra dos sexos (1983), O tempo e o vento (1985), Desejo (1990), Rei do gado (1996), Torre de Babel (1998), Hilda Furacão (1998), A muralha (2000), O beijo do vampiro (2002), Páginas da vida (2006), A favorita (2008), A lei do amor (2016). O último trabalho de Tarcísio na TV foi em 2018, em Orgulho e paixão, novela na qual interpretou o personagem Lorde Williamson.

No cinema, Tarcísio também teve grande participação em filmes como Casinha pequenina, A desforra, Quelé do Pajeú, Máscara de traição, Missão: Matar, O caçador de esmeraldas, A idade da terra, O cangaceiro trapalhão, Boca de ouro, Anabazys e Não se preocupe, nada vai dar certo.

No ano passado, Tarcísio foi demitido da Globo após vínculo de 53 anos. A medida fazia parte de uma política de cortes de gastos que a empresa implementou por conta da pandemia do novo coronavírus, que a forçou a paralisar as gravações de novelas e programas de entretenimento e reduziu as receitas publicitárias.