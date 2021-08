CB Correio Braziliense

(crédito: Tarsila do Amaral. Antropofagia, 1929)

Para celebrar o Dia Nacional das Artes, nesta quinta-feira (12/08), o Boulevard Shopping Brasília, em parceria com o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio), promove uma masterclass on-line sobre arte moderna brasileira. A live gratuita será a partir das 19h, transmitida pelo www.artemodernabrasileira.com.br.

Ministrada pela pesquisadora, curadora e escritora Pollyana Quintella, formada em História da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a masterclass vai abordar a obra de três importantes artistas brasileiros, que são referências na construção da identidade e singularidade da arte nacional: o cubismo com ares tropicais de Tarsila do Amaral, a obra poética e subjetiva do mineiro Alberto Veiga Guignard e o modernismo nordestino do pernambucano Cícero Dias estarão em pauta.

"O evento digital representa mais um capítulo da parceria entre a Aliansce Sonae (administradora da Boulevard Shopping Brasília) e o MAM Rio. Esta masterclass será mais uma oportunidade para democratizar o acesso a importantes referências da história da arte brasileira.", comenta Fábio Szwarcwald, Diretor Executivo do MAM, em nota.

Masterclass sobre arte moderna brasileira

Quinta-feira, 12 de agosto, pelo site www.artemodernabrasileira.com.br. Gratuito