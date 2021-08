CB Correio Braziliense

(crédito: JOEL RODRIGUES/Divulgação)

A Associação Amigos do Futuro, juntamente com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), realizará 24 oficinas formativas no Museu de Arte de Brasília (MAB). O evento começa no dia 14 de agosto e ocorre até dezembro. As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas diretamente no Museu, pelo telefone (61) 3306-1375.



As oficinas terão temas como história da arte, arte e tecnologia, introdução à escultura, desenho, gravura, pintura, entre outras. Cada oficina tem quatro horas de carga horária. No total, serão aproximadamente 96 horas de aulas ministradas na sala multiuso do MAB. O professor terá, aos fins de semana, um tema para explicar aos alunos. As aulas são independentes e fica a critério do estudante escolher apenas uma ou todas para assistir.

Complexo Cultural



As oficinas são um projeto do Complexo Cultural Beira Lago, que visa revitalizar o espaço compreendido pelo MAB e a Croncha Acústica com cinema, dança, feiras colaborativas e música. Depois de passar por manutenção, o local será reaberto no dia 19 de agosto.

Plano de Ações Formativas do Museu

As oficinas serão ministradas entre 9h e 13h, no Museu de Arte de Brasília - MAB (Setor de Hotéis e Turismo Norte, s/n, SHTN)

História da Arte no Brasil: 14/08

Arte e Tecnologia: 15/08

História da Arte Moderna 21/08

História da Arte Medieval: 28/08

Fundamentos da Linguagem Visual: 04/09

Corpo e movimento: 11/09

História da Arte Antiga: 18/09

História da Arte Moderna: 25/09

Introdução à Escultura: 02/10

Introdução ao Desenho: 09/10

Introdução à Gravura:16/10

Introdução à Pintura: 23/10

História da Arte no Brasil: 30/10

Arte e Tecnologia: 06/11

História da Arte Moderna: 13/10

História da Arte Medieval: 14/10

Fundamentos da Linguagem Visual:20/10

Corpo e movimento: 21/10

História da Arte Antiga: 27/10



História da Arte Moderna: 28/10

Introdução à Escultura: 04/12

Introdução ao Desenho: 05/12

Introdução à Gravura:11/12

Introdução à Pintura: 12/12



* Com informações do Museu de Arte de Brasília