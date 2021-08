Jimmy Cliff lança single após dez anos sem novos lançamentos

CB Correio Braziliense

Jimmy Cliff escreveu a nova música pensando no impacto da pandemia no mundo - (crédito: JOSE JORDAN)

Já está disponível nas plataformas digitais a música nova de Jimmy Cliff, Human touch, após quase 10 anos sem lançar algo inédito. Exalando maturidade espiritual, a composição foi escrita para promover a interação humana em tempos de novas realidades impostas pela covid.

O single foi lançado em 6 de agosto, Dia da Independência da Jamaica, como homenagem ao local de nascimento de Cliff, o distrito de Somerton, em St. James, e também à cidade onde começou sua carreira musical, Kingston, capital do país. Como um dos últimos sobreviventes da grande geração de pioneiros do reggae, entre eles Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer e Toots Hibbert, ele levou o gênero a todos os cantos do globo e o ajudou a ganhar popularidade mundial.

Este ano promete ser crucial para a carreira do artista. Além de se preparar para o lançamento de seu próximo álbum, Bridges, ele comemora três outros marcos importantes na carreira: o 50º aniversário do aclamado filme The harder they come, e o 60º aniversário da Beverley’s Records, selo por onde começou a gravar, na Jamaica.

Consagração

Cliff já recebeu a maior honraria do governo de seu país nativo, A Ordem do Mérito, e é um dos únicos dois jamaicanos que fazem parte do Rock and Roll Hall of Fame (o outro é Bob Marley). Seu aclamado álbum Rebirth recebeu o prêmio Grammy de melhor álbum de reggae e foi apontado pela revista Rolling Stone como um dos 50 melhores álbuns de 2012.

Além de colaborações com artistas como Annie Lennox e Paul Simon, Jimmy foi protagonista na trama e na trilha sonora do clássico The harder they come (no Brasil, Balada sangrenta), filme que chamou a atenção internacional para o reggae em 1972. Sua carreira no cinema inclui também aparições em Clube Paraíso (1986) e Marcado para a morte (1991).