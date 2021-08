VII Panighiri, de gastronomia grega, será em formato drive-thru

CB Correio Braziliense

Os pedidos podem ser feitos on-line para serem retirados neste sábado - (crédito: Fotos: Comunidade Grega/Divulgação )

Pelo segundo ano consecutivo, o festival Panighiri será em formato drive-thru. O festival ocorre neste sábado (14/8), na sede da Comunidade Grega de Brasília, das 11h às 20h.

O evento reúne o melhor da gastronomia grega em um só lugar. Os interessados podem fazer o pedido dos produtos pelo on-line até esta sexta-feira (13/8), no site da Comunidade Grega de Brasília. As retiradas dos pedidos serão feitas no sábado (14/8), além de também ter a opção de entregas.



O festival vai contar com bebidas, doces, presentes e os deliciosos pratos da culinária grega, como o moussaká, o pita giro e o tradicional iogurte grego. A Paniguiri é uma festa tradicional que a Comunidade Grega de Brasília celebra há seis anos. Em solo europeu, ela é realizada na época do verão e da colheita da uva.

A programação também vai contar com lives de dança e música grega. Às 17h30, Neoleo vai apresentar danças típicas do país e, em seguida, haverá apresentação da banda Samos. As lives serão transmitidas pelo Instagram.