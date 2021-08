CB Correio Braziliense

Menos de um ano após o lançamento do single de estreia, o cantor e compositor brasiliense Luís Abrantes se prepara para o lançamento do primeiro EP da carreira. Nunca te vi, faixa que une elementos do pop e do R&B, é a primeira música disponibilizada do novo trabalho, intitulado Rotas. Na canção, Abrantes narra a história de um amor à distância vivido durante a pandemia.

No EP, Nunca te vi será acompanhada por outras três faixas, Dublin, que contará com a participação da cantora brasiliense Taliz, Budapeste e Rotas, que serão lançadas mensalmente. O intuito é que, até o fim de novembro, todas as músicas tenham sido disponibilizadas nas plataformas digitais. As quatro músicas serão responsáveis por retratar viagens e amores vividos pelo artista em diferentes cenários.

A produção de Nunca te vi é assinada por Gregoree Jr, que trabalha no mercado musical local há mais de duas décadas. Já Maycom Mendes, que já trabalhou com grandes nomes como Sandy & Junior, foi responsável pela mixagem da faixa.