Diego Galeno faz shows em duas lives neste sábado (14/08)

CB Correio Braziliense

(crédito: Ericka Guimarães/Divulgação)

O músico brasiliense Diego Galeno vai apresentar, neste sábado (14/08), o show Algumas histórias, pelo seu canal no Youtube. Serão duas apresentações transmitidas às 15h e às 20h. O show contará com a participação de músicos da cidade, como como Leandro Barcelos (flauta), Kleber Lopes (oboé), Felipe Souza (clarineta), Sergey Kuushynchykau (fagote), Anderson Bezerra (trompa), Will Mourão (violão), Giovanni Sena (contrabaixo), Almir Cassio (bateria) e Wellington Fagundes (voz).

Além de músicas do CD do artista, também chamado de Algumas histórias, lançado em 2013, Galeno vai tocar arranjos próprios de clássicos da MPB, como Asa Branca (Luiz Gonzaga) e Bicho de 7 Cabeças (Geraldo Azevedo).

Sob o comando da guitarra, Diego será regente em algumas das músicas apresentadas na live. “Vai ser uma viagem com músicas que fazem parte da minha vida, tanto de momentos bons quanto de momentos ruins”, comenta o músico, que conta ter incluído também Beatles no repertório.

Entre os destaques do show Algumas histórias, está Andando pela meia-noite, canção que abre o disco, e Entre panos, que revela o casamento perfeito entre o erudito e o popular. Há ainda a sutileza do violão e do quinteto de sopros, que inclui oboé, flauta, clarineta, fagote e trompa. Entre panos e Feito do que passou foram feitas em parceria com os poetas Wanderson Mendes e Jaqueline Marinho. Sete das 11 composições do disco de Galeno são instrumentais.

Graduado em música pela Universidade de Brasília (UnB), Diego Galeno é violonista, guitarrista, compositor e arranjador. Foi professor da Escola de Música de Brasília, entre 2006 e 2014, onde lecionou Percepção Musical, Teoria de Áudio, Musicografia Digital e Física do Som na Música. Atualmente é professor de artes no Centro de Ensino Médio Elefante Branco (CEMEB).

Além dos shows deste sábado, o músico programou mais dois shows para os dias 25 de setembro e 23 de outubro, nos mesmos horários e canal do Youtube. O projeto conta com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).

Show Algumas histórias

Diego Galeno. Sábado, 14 de agosto, pelo canal do Youtube do músico, às 15h e 20h. Gratuito.