ExposiÃ§Ã£o fotogrÃ¡fica traz ensaio sobre o cotidiano de uma ocupaÃ§Ã£o em SP

N » Nahima Maciel

Imagens da instalação Ô culpa, do fotógrafo Rodrigo Koraicho, em cartaz no Centro Cultural do TCU - (crédito: Koraicho/Divulgação)

Em 2019, o fotógrafo Rodrigo Koraicho trabalhava em um ensaio na região do Bom Retiro quando foi abordado por alguns meninos que moravam em uma ocupação debaixo de um viaduto da região. Aos poucos, ele começou a se interessar pela situação dos jovens e famílias ali instalados e a fotografá-los até que, em março de 2020, pouco antes de a OMS declarar a pandemia, uma ordem judicial obrigou o grupo a se retirar da ocupação. Koraicho registrou todo o processo e criou a instalação Ô culpa, em cartaz no Centro Cultural do Tribunal de Contas da União (TCU).



A exposição abriga 10 instalações montadas com as fotografias, mas também com desenhos, poesia e um material audiovisual desenvolvido a partir de entrevistas realizadas pelo fotógrafo. “O projeto se desenvolveu de forma muito orgânica”, explica. Ele acompanhou desde o início a construção da ocupação até seu desmantelamento após a ordem de despejo que a comunidade não conseguiu reverter. Como a decisão judicial se referia a um ponto muito específico do viaduto, as famílias se mudaram para o outro lado da estrutura e o fotógrafo continuou a acompanhá-las.



Koraicho não tinha um objetivo específico quando começou os registros. “É um ensaio bem amplo e, como surgiu de uma forma orgânica, um pouco do azar de estar ali naquele momento fazendo outra coisa, não criei um objetivo, não foi um projeto pensado em cada etapa”, avisa. “Achei mais importante me deixar levar por aquele momento e por realmente aprender e trocar com aquelas pessoas. É um projeto que trata da moradia, que é direito fundamental, que trata de desigualdade, mas que fala também sobre família, sobre a história de cada uma daquelas pessoas.”



Ô Culpa nasceu como fotografia, mas cresceu ao longo do tempo na medida em que aumentava o interesse de Koraicho pela trajetória dos habitantes da ocupação. Parcerias com artistas do audiovisual ajudaram a formatar as entrevistas. Durante a pandemia, o fotógrafo participou do projeto Quarentena Books e Ô Culpa ganhou o formato de livro. O título do ensaio foi pescado em um duplo sentido que incorpora a palavra “ocupação’’.



Histórias pessoais e coletivas se misturam para falar do problema habitacional que impacta todas as metrópoles do planeta. A falta de moradia chega a um deficit de 1,8 milhão na região metropolitana de São Paulo, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Esse número tem um crescimento médio de 10% ano desde 2011. Haveria um total de 1 milhão de inscritos à espera de uma moradia popular hoje na região.

Koraicho gosta de deixar que o espectador tire as conclusões diante das fotos quando se trata do drama de não ter onde morar e da realidade das ocupações urbanas. “Mas poderia dizer, de forma mais abrangente, que a gente identifica na exposição uma lacuna muito grande de uma política social de habitação pública e percebe-se muito que o que acontece é que as políticas habitacionais não estão no horizonte de curto e médio prazo”, garante.



Ô Culpa

Exposição de Rodrigo Koraicho. Visitação virtual, no link da Galeria do Centro Cultural TCU (https://tinyurl.com/oculpa). Agendamento para o programa educativo: https://tinyurl.com/visitamediada