Tarcísio Filho diz que Glória Menezes deve ter alta nesta segunda-feira

O ator Tarcísio Filho disse ao programa Fantástico do último domingo (15/8) que a atriz Glória Menezes, mãe dele, deve ter alta do hospital nesta segunda-feira (16/8). A atriz, de 86 anos, está internada no Hospital Israelita Albert Einstein, desde 6 de agosto, com covid-19. Marido de Glória, o ator Tarcísio Meira foi internado no mesmo dia, mas não resistiu a complicações da doença e morreu, na quinta-feira (12/8), aos 85 anos.

Na entrevista, Tarcisinho contou que coube a ele contar a Glória sobre a morte de Tarcísio Meira. "Eu não sei dizer como tive força. Sabia que era uma das missões mais dolorosas da minha vida. Eu me preocupava com a reação dela. Ela está frágil, passando pelo pior momento da vida dela. Mas ela não se nega a viver a chora quando deve chorar. Depois de tudo o que aconteceu a família inteira procura ficar com ela", afirmou o ator.

Tarcísio Filho fez questão de salientar, na entrevista, a importância da vacina e do fato de Glória ter sido imunizada com as duas doses. Para ele, isso salvou a mãe. "Ele já tinha problemas renais, pulmonares. Eu falava muito com ele sobre isso. Era importante ter cuidado. Mesmo com a vacina ele deveria ter extremo cuidado. Minha mãe está bem por conta da vacina. Isso aconteceu em algum descuido, uma guarda baixa. Uma ida ao médico que era necessário por serem pessoas idosas. Foi uma surpresa. Nunca saberemos onde foi", explicou, emocionado.

O Fantástico fez uma longa homenagem a Tarcísio Meira. Além de Tarcísio Filho deram depoimentos os atores Claudia Raia, Susana Viera e Tony Ramos, entre outros.