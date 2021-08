Titi Müller e Tomás Bertoni se separam: 'Alívio foi tão grande'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

A apresentadora Titi Muller concedeu uma entrevista à revista TPM e anunciou que se separou do músico Tomás Bertoni. O motivo do rompimento teria sido a dinâmica do casal, que mudou bastante com a pandemia e chegada do filho Benjamin, de um ano.

"No dia que a gente decidiu se separar, o alívio foi tão grande que a gente até [fez amor]", revelou em entrevista. Antes da pandemia da covid-19, Titi e Tomás viviam viajando à trabalho e a rotina juntos era bem diferente. Com a chegada de Benjamin e pandemia, a realidade mudou e, com isso, o convívio contínuo em um apartamento foi como 'engaiolar bicho solto'.

"Não senti culpa não. Eu ainda amo o Tomás. A gente vai continuar sendo uma família, afinal, eu sempre acreditei que uma família não precisava morar sob o mesmo teto. Sinto que estamos fazendo isso num timing bom, preservando a gente e a nossa história. Claro que ninguém se separa feliz, a gente se separa pra buscar a felicidade. Mas não acho que seja sobre largar a toalha, e sim sobre reconhecer nossos limites", relatou ao refletir sobre a culpa de se divorciar com filho pequeno.

Durante o bate-papo 'para lá' de descontraído, Titi explicou que nunca quis a tradicional família brasileira. "Quando eu era criança, me imaginava velha, rica, vestindo um penhoar e passeando por uma galeria com fotos de todos os meus ex-maridos", disse a apresentadora.



"Antes do Tomás, o pai do meu filho, casei com o Diego, que é meu amigo até hoje. Amo fazer festa de casamento, mas nunca pensei que seria feliz com a mesma pessoa, tendo [intimidade] exclusivamente com ela para o resto da vida", afirmou.