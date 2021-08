Gusttavo Lima se declara aos prantos para Andressa Suita: "Te amo muito"

MC Movimento Country - Uai

Gusttavo Lima fechou com chave de ouro sua turnê internacional em território norte-americano. Esse passo na carreira, que pode consolidar a carreira do músico no exterior, emocionou o sertanejo a tal ponto que ele não se conteve durante suas declarações.



Após citar a mãe e os filhos, Gusttavo Lima fez uma declaração de amor para Andressa Suita após deixá-la no Brasil.

Embora não tenham oficializado a reconciliação, o cantor deixou claro que está em ótima fase com a mãe de seus filhos, Gabriel e Samuel. Em determinado momento do show em Boston, onde o músico gravou o novo DVD histórico "Boteco in Boston", Gusttavo Lima se emocionou ao dedicar o evento à sua mãe, Sebastiana, que faleceu em 2015.

Ao se deitar no chão do palco e olhar para o céu, ele declarou claramente muito emocionado: "Gabriel e Samuel, papai te ama. Alô Andressa, eu também te amo. Muito". Não demorou para que o público fosse ao delírio com esse momento romântico e muito aguardado por diversos fãs que torciam pelo casal.

E não parou por aí! O embaixador do sertanejo, que faturou uma bolada com as lives no Brasil durante a pandemia, citou novamente a influenciadora que não pôde viajar devido à um problema com o visto dos filhos. "Alô Andressa, beijo. Acompanha, bem. Papai tá com saudade. Quando papai chegar vai ser um estrago", garantiu.

Em resposta, Andressa Suita filmou o sertanejo pela TV e deixou um coração, mostrando que estava acompanhando a apresentação do amado. A modelo passou o fim de semana curtindo a praia com a família e os filhos e aguarda pela volta do cantor.

No Brasil, filhos de Gusttavo Lima mandam apoio ao pai



Ao que tudo indica, a influenciadora Andressa Suita reatou seu casamento com Gusttavo Lima após uma separação polêmica no último ano. Após várias aparições juntos, o público ficou com a pulga atrás da orelha pelo fato dela e dos filhos não terem acompanhado o pai na turnê que faz pelos Estados Unidos, que pode ser a mais rentável da história por um artista brasileiro.

O que aconteceu foi que, mesmo após serem vistos renovando o visto internacional em família, o dos filhos foi negado e por isso Andressa Suita foi obrigada a ficar no Brasil, já que não teria coragem de deixar Gabriel e Samuel sozinhos, conforme explicou recentemente. No Brasil, Andressa Suita já até mudou de visual e curtiu uma praia paradisíaca com as crianças, que estão mandando energias positivas para o papai e encantaram os fãs.

Mesmo longe, os filhos de Gusttavo continuam torcendo pelo sucesso do pai e apoiando seus projetos. Em uma publicação em seu Instagram Stories, Andressa Suita mostrou as crianças usando uma camiseta da turnê do Embaixador e postou uma mensagem de carinho para Gusttavo Lima, que recebeu uma declaração de amor apaixonante da esposa no dia dos pais. "Não foram pra turnê com o papai, mas estão daqui emanando muita energia positiva", destacou a influenciadora no vídeo.

A publicação rendeu muitos comentários nas redes sociais, desde pessoas elogiando a beleza dos filhos de Gusttavo Lima e Andressa Suita até gente criticando o fato deles estarem fazendo "propaganda de um país imperialista". Nos Estados Unidos, Gusttavo Lima inovou mais uma vez e vai deixar os fãs fazerem churrasco enquanto curtem o seu show.