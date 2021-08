Orlando Bloom posta fotos nadando nu em lago e esquenta clima na internet

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @orlandobloom/ Reprodução)

O ator Orlando Bloom aumentou a temperatura na internet. O astro de Hollywood mostrou que está em boa forma aos 44 anos de idade ao postar fotos nadando nu em um lago.

Em uma das fotos, ele aparece fora da água, de costas. Para evitar problemas com o Instagram (e deixar as fãs com água na boca), Orlando cobriu as partes íntimas com o emoji de um pêssego.

Bem humorado, Orlando marcou a namorada Katy Perry, com quem tem uma filha, na publicação. A cantora não perdeu a piada e comentou: "Baby, é só eu te deixar por dois dias...", escreveu ela.