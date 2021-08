The Masked Singer: Ivete Sangalo faz piada com vacina e fantasia de jacaré

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Reprodução)

A cantora Ivete Sangalo repercutiu nas redes socais após apresentação do segundo episódio de The masked singer. Na noite desta terça-feira (17/8), a apresentadora afirmou que o personagem usando fantasia de jacaré estava "fofo e vacinado", fazendo referência à fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre virar o animal após receber o imunizante contra covid-19.

Ela reforçou a importância do uso de máscaras para conter a disseminação do vírus. "Mete medo, mas não tenho medo dele, não. No fundo, ele é muito fofuxo. Entrando aqui e mostrando que está vacinado, o jacaré", falou a artista.

Os internautas se surpreenderam com o comentário, já que Ivete é considerada isenta de assuntos polêmicos e que sejam relacionados à política. Isso porque, na semana anterior, Ivete afirmou que o personagem Astronauta sabe que a Terra não é plana.

semana passada ivete fez piada com os terraplanistas, hoje ela fez piada com o jacaré vacinado. ela tá quebrando o tabu ???? pic.twitter.com/Q8nn3UaQxy — zaeas (@elephantzae) August 18, 2021

não mas agora eu passei mal com a ivete sangalo fazendo piada com jacaré e a vacina quem diria que a isentona ia mandar bem pic.twitter.com/vCo2nHyZrY — web driver príncipe vini (@stupidrivini) August 18, 2021