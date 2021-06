Ivete Sangalo sai do muro: "esse governo não me representa"

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Mattei/ Globo)

A cantora Ivete Sangalo desceu do muro e optou pelo posicionamento. Um dia depois de ter sido cobrada por fãs a se posicionar contra o governo pelas 500 mil mortes por covid-19 e de ter sido possível alvo de indireta de Anitta, Ivete fez uma postagem no Instagram em que foi bem direta: "esse governo não me presenta".

No texto, escrito em um fundo preto, como as mensagens de luto pelas mortes que circulam nas redes, Ivete começa dizendo saber o quão importante é não deixar dúvidas sobre o que ela pensa. "Esse governo que está aí não me representa nem mesmo antes de a ideia dele existir", diz a musa do axé.

Mais direta ainda, a baiana continua: "Isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto". Ela segue criticando a "desorganização" da gestão da pandemia no país e pede para que as pessoas se cuidem, com máscaras e higienização. "Sou a favor de vacina para todos", finaliza.

Colegas como os cantores Fábio Jr e Rogério Flausino apoiaram o discurso de Ivete, assim como a escritora e apresentadora Thalita Rebouças. Entre os seguidores anônimos, as mensagens elogiosas também eram maioria, deixando para trás o tom de cobrança adotado no dia anterior.