CB Correio Braziliense

Thalita Rebouças estará em uma das sete lives promovidas pelo Book Friday - (crédito: Faya/ Divulgação)

A sétima edição do Book Friday tem início nesta quinta-feira (19/8) e vai até domingo (22/8). Promovido pela Amazon, o evento dura quatro dias durante os quais serão oferecidos descontos de até 70% em mais de quatro mil títulos disponíveis na plataforma.

Os valores promocionais ficam disponíveis a partir das 18h, mas é possível baixar cupons de desconto a partir das 14h. Como “aquecimento” haverá a promoção de lives com diversas personalidades da literatura, como Tony Belloto, Thalita Rebouças e Felipe Cabral, por exemplo. O Papo Literário ocorre até quinta (19/8) e os leitores poderão adquirir eBooks gratuitos. Ao todo serão sete encontros virtuais e todas as transmissões estão disponíveis no canal do Youtube da Amazon.

Junto com o evento, a plataforma lançará a Loja de Pequenas Editoras e Autores Independentes, que tem por objetivo promover a compra de produtos de pequenos empreendedores que atuam no setor. O site informa que cerca de 15% do valor das vendas será revertido para a ONG Vaga Lume, instituição que incentiva a leitura entre crianças e a disseminação de bibliotecas em comunidades rurais da Amazônia.