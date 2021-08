Secec divulga resultado provisório de quem realizará a 5ª CONC-DF

CB Correio Braziliense

A Conferência de Cultura do Distrito Federal faz um diagnóstico do panorama cultural da região - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de segunda-feira (16/8), a seleção preliminar de qual Organização da Sociedade Civil (OSC) será responsável pela realização da 5ª Conferência de Cultura do Distrito Federal (CONC-DF). A OSC Luta Pela Vida foi escolhida preliminarmente.

Da decisão ainda cabe recurso fundamentado, que deve ser apresentado em cinco dias corridos a partir de terça-feira (17/8), e encaminhado até as 23h59 do último dia do prazo, conforme previsto no edital.

A Conferência de Cultura do Distrito Federal é um evento voltado para análise da conjuntura da área cultural no DF, diagnóstico, além de propostas para o melhor desenvolvimento do Plano de Cultura da região. A intenção é a participação social para que a articulação seja feita da melhor forma.

A 5ª edição será realizada este ano, prevista para a primeira quinzena de novembro. A intenção é uma conferência completamente virtual com duração de 11 dias e transmissão no canal do YouTube da Secec. A OSC selecionada terá R$ 50 mil para a realização e receberá o valor após Termo de Colaboração firmado.