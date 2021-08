Sammy Lee deseja 'o melhor para todos os envolvidos' na separação de Pyong

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @sammylee/ Reprodução)

A influenciadora digital Sammy Lee está fazendo de tudo para virar a página da separação de Pyong. O casamento dos dois chegou ao fim após uma vinheta do reality show Ilha Record, do qual ele participa, sugere uma traição dele com uma das participantes, ao lado de quem ele se deita.

Hoje sabemos que é ao lado de Antonella que ele fica. Internautas que assistiram à cena se dividiram ao classificar o que houve em frente às câmeras como traição. Já separada, Sammy disse ao site Uol que guarda "boas memórias" do relacionamento e que "deseja o melhor para os envolvidos" . Ela e Pyong, que participou também do BBB20, tèm um filho pequeno.

"Agora mais do que nunca, coloquei o meu bem-estar como prioridade. Fui acolhida carinhosamente e esse carinho triplica a cada dia graças à boa energia de vocês. A vida é composta por ciclos. Eles se iniciam e também chegam ao fim", refletiu. Sammy e Pyong foram vistos juntos num shopping.