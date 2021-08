CB Correio Braziliense

Show será no canal do projeto no YouTube - (crédito: Hugo Santarem)

O projeto Som Lá em Casa Live, realizado nesta sexta-feira (20/8), será responsável por marcar a estreia do grupo Pablo Fagundes Trio. O show virtual, que ocorrerá via canal oficial do projeto no YouTube, será transmitido às 20h.

Formado pelo gaitista Pablo Fagundes, pelo pianista Misael Silvestre e pelo baterista Pedro Almeida, o conjunto musical apresentará, ao longo da live, repertório autoral, além de releituras de composições antigas e clássicos da música instrumental e cantada.

A temporada de shows do projeto em 2021 se estenderá até 10 de setembro, com shows dos artistas Flávio Silva e do duo Pablo Fagundes e Marcus Moraes. Além das apresentações, cada edição conta com uma entrevista com a atração da noite.

Serviço

Som Lá em Casa Live

Via YouTube. 20 de agosto, às 20h.

Transmissão gratuita.