Lima Duarte vai atuar ao lado da neta e da bisneta em novela

(crédito: Raquel Cunha/Divulgação)

O ator Lima Duarte volta às novelas em família. Isso porque o veterano foi confirmado no elenco de Além da ilusão, de Alessandra Poggi. No elenco também estão a neta de Lima, Paloma Duarte, e a bisneta do ator e filha de Paloma, Ana Clara Winter.

Segundo a coluna de Patrícia Kogut no jornal O Globo, o papel de Paloma será filha do vivido por Lima. Já Ana Clara Winter deve repetir na ficção o papel real de filha de Paloma.

Escrita por Alessandra Poggi, Além da ilusão deve estrear depois de Nos tempos do imperador. Ainda sem data oficial para ir ao ar, a novela deve ter Rafael Vitti, Larissa Manoela e Danilo Queiroz no triângulo amoroso principal.