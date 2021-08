Marcelo Falcão lança novo single nesta sexta (20/8)

PZ Prisley Zuse*

Nesta sexta-feira (20), o músico e compositor Marcelo Falcão lança o novo single Em busca da luz. A composição autoral fala sobre empatia, esperança por dias melhores, busca pela consciência e dá uma crítica aos governantes brasileiros no atual momento.

“Eu acredito que somos governados por seres sem luz, que buscam ganhos próprios e que enganam a população brasileira. Existem seres de luz e estamos atrás desses seres que estão acima de qualquer briga e mesquinharia, pois estão a fim de mudança. Esses seres de luz são a música que estou tocando”, explica Marcelo Falcão.

Em um trecho da música, o ex-integrante de O Rappa compara os dias de hoje com a história de Judas. “A música termina: Fui só/ Carreguei minha cruz/ Fazem com o povo o que Judas fez com Jesus’. É assim que a população sente ao ver uma covardia feita com o povo brasileiro. Por que prometer? Por que dizer que vai fazer? E depois viram as costas, isso é traição e vejo isso a anos.”

Além do single, o clipe também é lançado nesta sexta (20/8). Em formato 360°, o clipe poderá ser experienciado em realidade virtual através do Youtube VR, com óculos VR, mas também pode ser experienciado sem o óculos, com o próprio cursor do seu computador ou celular.



Com direção criativa da ÉNOIX Collab, o clipe traz recursos de animação e design motions ilustrados analogicamente pelos artistas Camilla Duarte e Rafo Siqueira, com direção de arte de Gabriel Tatu Otero da Collab ART. Nele, Marcelo Falcão aparece em túneis e arquiteturas subterrâneas nas quais a luz literalmente aparece no fim, e vai emergindo aos poucos numa trajetória de iluminação que ganha tons simbólicos de busca de energia da consciência e transformação, enquanto os grafismos vão tomando conta dos quadros. A sensação de busca e de vontade de encontrar uma saída luminosa é ainda mais intensa na versão imersiva do clipe, feita para ser assistida com óculos VR.

“Essa música é onde eu desabafo sobre tudo o que eu gostaria que tivesse acontecido com a gente: sermos cuidados, sermos tratados com dignidade, coisa que infelizmente não aconteceu”, conta o cantor e compositor. “Minha esperança é que ali na frente a gente possa comemorar as coisas voltando a melhorar numa unidade consistente, pós-vacina”, completa.

O músico, além de lançar uma crítica social, quer dar o exemplo. Parte do dinheiro arrecadado com as visualizações do clipe será destinado ao projeto Mães da Favela, iniciativa da CUFA Brasil, projeto que atende mais de 5 mil favelas no Brasil, impactando e beneficiando mais de 2.415.000 famílias.

Para finalizar, Marcelo Falcão deixa um recado para os fãs: “Queria dizer para meus fãs que a esperança é a última que morre e que todo mundo tem um talento, tem uma luz, só precisamos descobrir qual é. Além disso, para a gente ter inteligência, se aperfeiçoar, ler, saber mais coisas para conseguir sair dessa.”



