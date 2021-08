Live da Passeata de Raul Seixas ocorre neste sábado (21/08)

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo pessoal/ Reprodução)

Neste sábado (21/08), ocorre mais uma edição da Passeata Anual de Raul Seixas em Brasília, em formato virtual, com apresentação de bandas. A live, organizada pelo coletivo Novo Aeon, será transmitida pelo canal do Pedro Scalon TV, no YouTube, entre 18h e 21h.

Este ano, as atrações confirmadas são Bruno Z e os Atlantas Colossais, Metamorfose SA, Vitoriano Roberto (RN) e Punya, que prometem tocar muitas músicas do eterno Maluco Beleza. O baiano e compositor Wilson Braga também é presença confirmada no tributo a Raul Seixas. O evento on-line será intercalado com atrações musicais, lançamento de nova arte para o evento e sorteio de brindes.

Chegando à sétima edição, a Passeata Anual de Raul Seixas em Brasília já teve quatro edições no Setor Bancário Sul e uma na Torre de TV. Este ano é a segunda vez que o encontro ocorre em formato virtual, devido aos protocolos de segurança contra a covid-19.

Live Passeata do Raul Seixas em Brasília

Sábado (21/08), entre 18h e 21h, pelo canal do Pedro Scalon Tv, no YouTube. Gratuito.