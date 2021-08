Marvvila lança single 'Não me diz', com grupo Di Propósito, nesta sexta (20/8)

VO Victória Olímpio

(crédito: Julia Bandeira/Divulgação)

Com o objetivo de unir a representatividade do pagode feminino com a força da nova cena musical brasiliense, a cantora Marvvila lança a música Não me diz, em parceria com o grupo Di propósito, nesta sexta-feira (20/8). O clipe poderá ser visto no YouTube, a partir das 12h.

Mesclando a batucada do samba com sonoridades eletrônicas, Marvvila e Di Propósito narram o fim de um relacionamento. Os artistas contracenam como se estivessem numa roda de samba ao vivo. "Ter um trabalho com esse grupo que sou fã é muito significativo. A música tem tudo para ser um hit", disse Mavvilla.

Marvvila lança a música "Não Me Diz", em parceria com o grupo Di propósito (foto: Divulgação)

KaiQue, vocalista da banda Di Propósito, comemorou a nova parceria: “É muito importante essa junção da gente de Brasília com uma mulher do pagode. Esse movimento delas é extremamente necessário. Temos que acabar com esse preconceito e aceitar essa representatividade porque, assim como a Marvvila, já temos grandes vozes femininas no nosso segmento."