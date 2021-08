CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/UnBcast)

Estão abertas as inscrições para o 1° Prêmio UnBcast, iniciativa que visa reconhecer e incentivar a produção de podcasts universitários. O projeto reconhecerá produções sonoras de destaque realizadas no âmbito de instituições de ensino superior públicas e privadas. Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de setembro por meio de formulário on-line.

Para participar, os inscritos devem, necessariamente, estar regularmente matriculados ou recém-egressos em instituições públicas e privadas de ensino superior. Os melhores podcasts universitários ficcionais e não-ficcionais receberão certificado de premiação em oito categorias: pesquisa e roteiro, apresentador, edição, acessibilidade, identidade visual, inovação, projeto de extensão e a categoria especial homenagem a Paulo Freire.

A entrega dos prêmios ocorrerá virtualmente, no dia 1º de outubro, durante o encerramento do 1º UnBcast – Encontro Internacional de Podcasts Universitários, evento que conta com palestras, painéis, oficinas, grupos de trabalho e mostras para debater e celebrar a produção de mídia sonora nas universidades brasileiras.