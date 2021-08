Deolane, viúva de MC Kevin, mostra última foto tirada com cantor

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Na noite desta quinta-feira (19), Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, revelou a primeira e a última foto em que ela e o cantor aparecem juntos. Ele morreu em maio deste ano ao cair de uma sacada de um hotel no Rio de Janeiro.

A advogada mostrou as imagens durante uma interação com os seguidores no Instagram, através da caixa de perguntas. Uma pessoa pediu-lhe para que mostrasse a última foto tirada com Kevin, o que ela aceitou.

"Ele que tirou e o olho dele está com efeito, pra vocês não falarem merd@", escreveu Deolane, sobre a última selfie tirada com o funkeiro.

A advogada e Kevin aparecem em um corredor usando roupas elegantes, como se estivessem indo a um evento. As mãos do casal se tocam no alto, formando um coração.

Ela ainda publicou a primeira foto que os dois tiraram juntos, no que parece ser um evento noturno.

Veja as publicações, abaixo: