Igor Palhano, filho de Mussum, pede bloqueio de bens dos irmãos na Justiça

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Mussum e Igor (Reprodução/Instagram))

Igor Palhano, que no final de 2019 descobriu ser filho do humorista Mussum, sucesso nacional com Os Trapalhões, pediu na Justiça o bloqueio dos bens dos irmãos.

Ao programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, Igor disse que os irmãos alegaram que ele não teria direito à herança do artista e, por isso, decidiu recorrer às autoridades.

“Hoje em dia quem toma conta do processo é a minha mãe, ela tomou a frente. Ela tem visto algumas coisas que realmente eu tenho direito, que me disseram que eu não tinha direito a nada, que já tinha sido pago, que a família toda já recebeu e, como cheguei agora, eu tenho direito a ver o que posso receber daqui pra frente”, disse ele, na entrevista.

Palhano, que trabalha como cirurgião dentista, também conta que, embora não precise da ajuda financeira, não quer abrir mão de seu direito como filho. “É uma coisa que nunca me fez falta [herança], mas se eu tiver algo para receber, eu vou receber, não vou ser hipócrita”, afirmou.

Após a confirmação do exame de DNA em outubro de 2019, Igor aguardava o reconhecimento da paternidade pela Justiça para incluir o sobrenome Bernardes Gomes, de Mussum, e manter o sobrenome do pai de criação.