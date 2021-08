Jovens artistas participam de programa de ocupação em Ceilândia

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Jovem de Expressao)

Em cartaz desde sábado (21/08), exposição da Galeria Risofloras apresenta 10 jovens artistas selecionados pelo programa Arte Ocupação do DF. A mostra coletiva Galeria Risofloras - Programa Jovem de Expressão está em cartaz em Ceilândia, na Praça do Cidadão, de segunda-feira a sábado, entre 14h e 18h.

Além da exposição, os jovens selecionados participam de mentoria artística com a curadora e pesquisadora Yana Tamayo, e profissional, com a diretora da Galeria Index, Monica Tachotte. Os artistas também receberam prêmio em dinheiro, no valor de R$ 1 mil.

Iniciativa da Galeria Index, o projeto tem como objetivo incentivar a prática das artes visuais entre jovens artistas da periferia do Distrito Federal. Neste ano, o programa conta com a parceria do Instituto Sabin, entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo fomentar a inovação social no Distrito Federal e em outros 12 estados brasileiros.

A exposição vai ocorrer até 24 de outubro e todos os protocolos de segurança contra a covid-19 são respeitados no espaço, com distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel.

Exposição do Programa Arte Ocupa do DF

Entre 21 de agosto a 25 de outubro, de segunda a sábado, das 14h às 18h. Na Galeria Risofloras, na Praça do Cidadão, Ceilândia. Gratuito