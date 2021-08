Galeria promove exposição de jovens artistas do Centro-Oeste

CB Correio Braziliense

Obra de Jair Legal faz parte da exposição - (crédito: Divulgação/ Galeria Index)

A Galeria Index, em parceria com a plataforma digital ARTEQUEACONTECE, promove

exposição coletiva com os artistas contemplados do 1º Programa Incubadora de Artistas. O projeto selecionou seis jovens talentos, entre 18 e 30 anos, das artes visuais do Centro-Oeste.

Com curadoria de Gisel Carriconde Azevedo, a mostra vai até 11 de setembro, na Galeria Index, localizada no edifício Morro Vermelho, no Setor Comercial Sul. Para visitação é preciso agendamento prévio por este link ou por direct no Instagram.

Os artistas trabalham com temáticas comuns, mas com repertórios e poéticas distintas. Por meio de cruzamentos antagônicos ou semelhantes entre si, a curadoria reúne um conjunto de trabalhos que apresenta essas diferentes formas de ver o mundo e fazer arte.

Enquanto Letícia Miranda e André Felipe Cardoso abraçam a poesia dos pequenos formatos, Estêvão Parreiras e Matheus Pires compartilham o universo imagético das lembranças, seja da vida interiorana, seja do bairro onde mora. Já o trabalho de Jair Legal traz referências pops do mundo moderno e conectado, num contraste à pesquisa de Samantha Canovas, que resgata a ancestralidade por meio do fazer manual e têxtil.



