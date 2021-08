VO Victória Olímpio

(crédito: Official Everly Brothers Fansite/Reprodução)

Após carreira de sucesso com música como Bye bye love e Wake up little, morre Don Everly, pioneiro do country rock americano, aos 84 anos. Apesar do anúncio ter sido feito apenas neste domingo (22/8) pelo pelo Hall da Fama da Música Country, o cantor faleceu no sábado (21/8).

O artista estava entre os sobreviventes dos Everly Brothers. De acordo com a France Presse, ele morreu em Nashville, Tennessee, mas a causa não foi divulgada. Nas redes sociais, fãs e famosos amigos de Dom lamentaram e homenagearam o artista.

Julian Lennon falou sobre a perda no Twitter: "RIP Don dos Everly Brothers, que, juntamente com o irmão Phil, escreveu algumas das canções mais memoráveis e clássicas de todos os tempos".

R.I.P. Don

Of ‘The Everly Brothers’ who along with his brother Phil, wrote some of the most memorable & classic songs of all time…

Thank You for the Music ????????https://t.co/KOEU3Jxb7i pic.twitter.com/FKvceRdiAL — Julian Lennon (@JulianLennon) August 22, 2021

"Don Everly dos Everly Brothers morreu. Todos os santos alegram-se no céu quando um anjo caído voa. Este mundo te ama, Don. Obrigado pela música", escreveu Roy Orbison Jr.

Don Everly of the Everly Brothers has died.



All The Saints Rejoice in Heaven When a Fallen Angel Flys.



This world loves you Don. Thank You for the Music.#DonEverly #EverlyBrothers pic.twitter.com/Mt3XZubfqP — Roy Orbison Jr (@Royorbisonjr) August 22, 2021

Dom e o irmão Phil fizeram sucesso no mundo no final dos anos 1950 e início de 1960. Os dois eram conhecidos pelas harmonias, tendo influenciado bandas como The Beatles e Simon and Garfunkel. Os irmão se separaram no palco em 1973.