Atriz Hilary Duff testa positivo para covid-19: "Feliz por estar vacinada!

VO Victória Olímpio

(crédito: Hilary Duff/Instagram/Reprodução)

A atriz Hilary Duff testou positivo para covid-19. Nos stories do Instagram, a artista afirmou que não estava se sentindo bem e decidiu fazer o teste, que deu positivo devido à variante Delta. O vírus está desenfreado na Califórnia, onde ela mora.

Hilary postou também sobre os sintomas que estava sentindo e agradeceu por ter se vacinado: “Essa delta… pequena v***a. Sintomas: forte dor de cabeça. Sem sabor ou cheiro. Pressão sinusal. Névoa cerebral. Feliz por estar vacinada”.

Hilary Duff testa positivo para covid-19 (foto: Hilary Duff/Instagram/Reprodução)

A atriz precisará se afastar das gravações da série How I met your father, o spin-off de How I met your mother. Uns dias antes do diagnóstico, ela compartilhou foto no set do novo programa, com os colegas de elenco Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma e Brandon Michael Hall.



Na versão original, o foco é no personagem Ted Mosby, feito por Josh Radnor. O pai conta aos filhos a história de como conheceu a mãe deles. Agora, nessa nova produção, a narrativa terá o olhar feminino de Sophie, personagem de Hilary. Dessa vez, ela irá contar como conheceu o pai dos filhos.