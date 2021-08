CB Correio Braziliense

'Singularidade' foi lançado primeiro nos Estados Unidos, país onde os autores residem - (crédito: Global Summit House/Divulgação)

Juntos em casa no auge da pandemia de covid-19, pai e filho, Jayme Alencar de Oliveira Filho e Jayme Sampaio Alencar, decidiram escrever um livro para ocupar o tempo. Desta ideia foi desenvolvido o romance de ficção-científica Singularidade, que será publicado pela editora Global Summit House no Brasil ainda este ano.

O enredo se passa em um futuro distópico, no qual o mundo passa por apuros por conta do aquecimento global e da superpopulação. Neste contexto, em meio a várias tentativas frustradas de salvar a terra, um cientista e sua filha, brasileiros imigrantes nos Estados Unidos, encontram uma forma de viajar no tempo por meio de buracos negros que pode ser a salvação da humanidade. O livro conta com referências que vão da ciência, como teorias de Albert Einstein e Carl Segan, à cultura pop, como o filme Interestelar, de Christopher Nolan

Os dois autores da obra são brasileiros que moram nos EUA e, durante o lockdown total do país em 2020, decidiram escrever a história, que leva Singularity como título original. Este é o segundo livro escrito pelo filho, Jayme Sampaio Alencar, 12 anos. Aos 8, ele já havia lançado a fábula infantil Brother bear.

Além do lançamento no Brasil, o livro teve boa recepção da crítica e por isso está sendo roteirizado para cinema por Anthony Gullianti, profissional que já trabalhou para Disney, Universal e Warner Brothers.