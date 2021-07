Disney: processo de Scarlett Johansson é ''triste e angustiante''

VO Victória Olímpio

A Disney rebateu a atriz Scarlett Johansson após ela entrar com ação no Tribunal Superior de Los Angeles contra a empresa pelo lançamento do filme Viúva Negra. A atriz alegou que houve quebra no contrato após o filme ser lançado simultaneamente nos cinemas e no streaming Disney+.

De acordo com o G1, em nota, a Disney alegou que o processo é "triste e angustiante em seu desrespeito cruel pelos terríveis e prolongados efeitos globais da pandemia de covid-19".

"A Disney cumpriu integralmente o contrato da Sra. Johansson e, além disso, o lançamento na Disney + com o Premier Access melhorou significativamente sua capacidade de ganhar uma compensação adicional além dos US$ 20 milhões que ela recebeu até o momento", declarou.

Scarlett afirmou que o lançamento estava exclusivo para o cinema e grande parte do seu salário se baseava no desempenho de bilheteria do filme. O filme arrecadou mundialmente cerca de US$ 215 milhões, dos quais US$ 80 milhões foram apenas do mercado norte-americano.