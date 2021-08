Baby boom: Kylie Jenner está grávida e Perrie Edwards tem primeiro filho

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cegonha está solta em Hollywood. Desde sexta-feira (20/8), diversos veículos de imprensa norte-americanos afirmam que, segundo fontes próximas ao casal, Kylie Jenner e Travis Scott estão esperando o segundo filho. Já no sábado (21/8), Perrie Edwards, integrante da girlband britânica Little Mix, anunciou a chegada do primogênito nas redes sociais.

Segundo o TMZ, a influenciadora Kylie Jenner e o rapper Travis Scott estão esperando o segundo filho do casal. De acordo com a revista, a gravidez está em estágio inicial e os pais ainda não sabem o sexo do bebê. Após o TMZ, diversos veículos de mídia, como Page Six e E! News, também confirmaram a notícia.

Kylie e Scott, que estão juntos desde 2017, já são pais de Stormi, nascida em 2018. Na época, a influenciadora manteve segredo sobre a gestação e só revelou a gravidez ao público após o nascimento da filha. Depois de Stormi, a blogueira já havia deixado claro o desejo de ter mais filhos.

Mesmo antes de fontes próximas ao casal confirmarem o segundo filho da dupla, os fãs já desconfiavam da gestação. A desconfiança veio após uma série de flagrantes feitos por paparazzis de Kylie usando apenas roupas largas pelas ruas, nos Estados Unidos. Além dos flagras, os seguidores da influenciadora estranharam o fato da integrante da família Kardashian não ter compartilhado nenhuma foto da celebração do aniversário de 24 anos, que ocorreu no início de agosto.

Já a cantora Perrie Edwards, que anunciou a gravidez em maio deste ano, compartilhou, neste sábado (21/8), as primeiras fotos do filho, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Alex Oxlade-Chamberlain. “Bem-vindo ao mundo, bebê”, escreveu a artista no Instagram.

Além de Perrie, Leigh-Anne, outra integrante do Little Mix, também anunciou a gravidez em maio, alguns dias antes da colega de grupo. O neném é o primeiro filho da cantora com o jogador de futebol Andre Gray.